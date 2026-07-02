Москва2 июл Вести.В Госдуме предложили МВД разработать анкету для пострадавших в результате домашнего насилия. Данные из опросника должны помочь правоохранителям принять соответствующие меры.

Об этом ИС "Вести" рассказала доцент Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Анастасия Рагулина.

По ее словам, опросник должен предлагать варианты ответа, поскольку, находясь в уязвимом состоянии, пострадавшему "тяжело собраться с мыслями". Также следует предусмотреть механизм, высчитывающий уровень опасности.

Допустим, это психическое насилие или это физическое насилие, уже опасность у физического насилия больше ... Мы опять понимаем, что опасность разная. И вот высчитывать этот коэффициент, это можно сделать формулу, это не так тяжело. И в случае, если получается какая-то вот цифра, которая говорит о том, что лицо агрессивно, о том, что повторяемость совершения им вот этого деяния велика, что жертва находится в страшной, скажем так, опасности, что может быть причинен тяжкий вред здоровью, может быть причинена вообще смерть, то в этой ситуации меры должны приниматься сразу