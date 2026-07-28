Москва28 июл Вести.В России должно быть больше профессиональных психологов, к которым люди могут обратиться, не опасаясь, что им нанесут вред. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Сардана Авксентьева.

Партия "Новые люди" предложила законопроект о психологической помощи, отметила она.

Получили сейчас отзыв правительства на наш законопроект. Будем дорабатывать наш законопроект. Мы признательны правительству за очень четкие, конкретные предложения, замечания, которые прозвучали, поэтому работа продолжается. Прежде всего должно быть в стране больше профессиональных психологов, к которым люди могут обратиться без страха, что им нанесут вред. Поэтому в нашей инициативе мы как раз и писали о том, что нам необходимо организовать переподготовку психологов на работу с посттравматическим стрессовым расстройством рассказала Авксентьева

Ранее психолог София Зорина рассказала, что одним из симптомов посттравматического синдрома у вернувшихся с СВО военных является патологическая реакция на жужжащие и гудящие звуки бытовых приборов.