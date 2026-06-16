Москва16 июн Вести.Согласно официальной статистике у каждого пятого военнослужащего, который возвращается из зоны специальной военной операции, наблюдаются признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое приравнивается к ранению. В беседе с МК психолог София Зорина рассказала о признаках ПТСР, а также о том, чем оно опасно.

ПТСР объединяет один физический симптом, говорит психолог, это патологическая реакция на жужжащие и гудящие звуки бытовых приборов.

Мозг бойца привык мгновенно идентифицировать угрозу. На фронте звук винтов дрона означает одно — сейчас прилетит. говорит психолог

По словам Софии Зориной, одно из самых тяжелых испытаний для вернувшихся из зоны боевых действий — это контраст между миром, где ты нужен и все понятно, и миром, где ты словно стал невидимкой.

желание лечь и лежать — это не лень. Это эмоциональная анестезия и попытка спрятаться от стимулов, которые требуют радости и вовлеченности. Даже на простую просьбу вынести мусор может последовать эмоциональный взрыв или, наоборот, еще более глубокая изоляция считает Зорина

Как говорит психолог, самый коварный и социально одобряемый путь в пропасть начинается с радостной встречи. "Фронтовые сто грамм" в мирной жизни перестают быть ритуалом и становятся необходимостью. Больной ПТСР - не алкоголик в классическом понимании, он использует алкоголь как лекарство от невыносимой душевной боли.

Среди симптомов, которые сами ветераны называют самыми изматывающими, лидируют два: сон и гнев, говорит психолог. И они напрямую связаны между собой.

Мозг перестает различать понятия "спать" и "дежурить". Нарушения сна у ветеранов СВО - это визитная карточка ПТСР, которая появляется первой и которую крайне сложно отследить близким. Тишина ночи не дает информации, мозг начинает искать угрозу. А когда все-таки удается заснуть боец просыпается от того, что сердце колотится с бешеной скоростью, хотя ничего не приснилось. Или его бросает в жар и холодный пот рассказывает врач примеры из практики

Это называется вегетативная буря — организм по старой фронтовой привычке выбрасывает в кровь адреналин "на всякий случай", а это вызывает повышенную раздражительность, переходящую в глухую агрессию - и это тоже симптом ПТСР.

Нервная система бойца долгое время работала в режиме "бей или беги", когда гормональный фон зашкаливал. И в мирной жизни любой раздражитель, например, с точки зрения бойца, "беззаботное" поведение гражданских, воспринимается как угроза порядку и безопасности. объясняет психолог

Это не жестокость и не испорченность характера, а биологическая адаптация к военным действиям, которая в мирной жизни стала дезадаптацией, при которой, человек тратит колоссальный ресурс на то, чтобы не сорваться. Поэтому игнорировать ПТСР нельзя, напоминает психолог София Зорина, все эти симптомы требуют внимательного лечения.