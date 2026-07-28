Захарова заявила, что плачет и иногда матерится, когда видит трагедии с детьми

Захарова рассказала, что может вынудить ее использовать нецензурную лексику Захарова заявила, что плачет и иногда матерится, когда видит трагедии с детьми

Москва28 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что иногда ей сложно сдержать эмоции, особенно когда речь идет о трагедиях, связанных с детьми, военными событиями или откровенной несправедливостью.

В ходе общения с участниками всероссийского молодежного форума "Гвардейск" в военно-патриотическом лагере имени Ф. М. Охлопкова Захарова рассказала о трудностях работы в условиях эмоционального напряжения.

Я не всегда могу сдержать эмоции. Другое дело, я никогда не впадаю в какое-то агрессивное состояние, я не использую обсценную лексику. Бывает где-то там, за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот, когда мы один на один. Это крайне редко, и я себя очень за это корю сказала Захарова, отвечая на вопросы. Ее цитирует ТАСС

Дипломат подчеркнула, что считает важным сохранять выдержку, но в некоторых случаях это особенно сложно.

По словам Захаровой, выдержка отказывает, когда затрагиваются "темы, связанные с детьми, с Великой Отечественной, со специальной военной операцией, тогда, когда люди отдают свои жизни за другого, когда они становятся невидными жертвами, когда идет речь о вопиющей несправедливости".

У меня, конечно, горло перехватывает и слезы бывают, и делаю над собой усилие, чтобы не то, чтобы голос не дрогнул, а чтобы дальше уже не расплакаться призналась официальный представитель МИД РФ

Один из последних примеров, когда эмоции были особенно сильны, — прошедший в Ржеве брифинг по международной повестке, продолжила дипломат.

Сегодня было очень тяжело, понимая, в каком месте я нахожусь, что это Ржев, это больше миллиона погибших поделилась мнением Захарова

Она также упомянула оценку поисковиков, согласно которой при нынешних темпах работ последний боец, павший в годы Великой Отечественной войны, будет похоронен только через 450 лет. Дипломат призналась, что в такие моменты голос может дрожать, но она старается сохранять самообладание.

Не было бы такой аудитории, камер, прямого эфира, я бы, конечно, и не сдержалась. Но это работа. И это задача всей жизни: как, с одной стороны, сочетать профессиональные навыки, а с другой стороны, всегда оставаться человеком — искренним, со своими эмоциями, со своим мнением заявила Захарова

Дипломат также рассказала, что следует совету матери, которая учила ее брать пример с врачей, способных в критический момент собраться и сделать все необходимое для сохранения жизни пациента.

В феврале 2026 года в Институте русского языка им. В. В. Виноградова отметили, что россияне стали чаще использовать в повседневной речи нецензурную лексику.