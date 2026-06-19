Психолог: молчание и жалобы на здоровье могут быть признаками травли в лагере

Психолог назвала четыре сигнала, когда ребенка нужно срочно забирать из лагеря Психолог: молчание и жалобы на здоровье могут быть признаками травли в лагере

Москва19 июн Вести.Психотерапевт Мария Игнатьева в беседе с KP.RU рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы понять, что ребенку нужна помощь в детском лагере.

Как подчеркнула эксперт, тоска ребенка по дому – это нормальное переживание. Однако есть сигналы, которые говорят о том, что ситуация выходит за рамки обычной адаптации.

Как правило, мама и папа чувствуют, различают интонацию своего ребенка. И есть разница в слезах между "я скучаю" и "я загнан в угол" сказала она

Игнатьева назвала четыре ключевых сигнала, что с ребенком не все в порядке в детском лагере. Она порекомендовала обратить внимание на подавленный плач и односложные ответы вместо эмоций, жалобы на здоровье (головные боли, бессонницу) без видимых причин, а также настойчивые просьбы забрать домой без конкретных объяснений.

Психолог отметила, что особенно важно отслеживать состояние ребенка после трех-четыре дней в лагере – если переживания не проходят, родителю можно задуматься о том, чтобы забрать его досрочно.

Ранее эксперт рассказал ИС "Вести", какие льготы можно использовать при покупке путевок в детский лагерь.