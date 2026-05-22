Москва22 мая Вести.Для эффективного и своевременного поиска пропавших детей важно принять отдельный федеральный закон, который упорядочит поисковую деятельность. Такую точку зрения высказал ИС "Вести" член экспертного совета Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Ильин.

Согласно статистическим данным, подростки не всегда предоставляют родителям доступ к своим гаджетам. В случае потери ребенка, родители сталкиваются с длительным процессом получения разрешений от операторов мобильной связи для отслеживания его геолокации. Операторы "большой четверки" обладают технологиями, позволяющими определять местоположение абонентов по сигналам сотовых вышек, даже при отсутствии голосовой связи. Однако, использование этих сервисов требует предварительного согласия, полученного через мобильное приложение. При его отсутствии, единственным путем является обращение в полицию, что приводит к значительным временным затратам и ставит под угрозу безопасность ребенка.

Для эффективной и своевременной поисковой деятельности необходима законодательная база в виде отдельного федерального закона. Такой закон, по мнению эксперта, позволит четко определить правила взаимодействия всех структур и будет гарантировать оперативное получение разрешений на доступ к конфиденциальной информации о местоположении ребенка.

Действительно, есть такая проблема, и она связана больше с юридическим аспектом, потому что есть закон "Об информации", закон "О защите персональных данных", закон "О связи" и Конституция есть, которая гарантирует нам защиту наших прав в области переписки, информации, сохранения всего этого. И, к сожалению, вот в этом моменте эти законы вступают в конфликт между собой, и поэтому возникает правовая этико-правовая коллизия. Поэтому здесь нужен комплексный подход, и, возможно, даже создание отдельного федерального закона о поисковой деятельности, в котором можно будет прописать все эти взаимодействия и все те условия, при которых возможна будет выдача геоданных ребенка. Хорошее предложение для законодателей предложил Ильин

Ранее сообщалось, что в Самаре нашли девятилетнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся. При этом отмечалось, что ребенку может быть необходима медицинская помощь.