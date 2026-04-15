Мизулина указала на трудности с записью к детскому психиатру в регионах Мизулина заявила о проблемах с записью к детскому психиатру в регионах

Москва15 апр Вести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о проблемах с доступностью детской психиатрической помощи в российских регионах.

В мессенджере MAX она привела данные Росстата, согласно которым за последние 10 лет показатель зарегистрированных случаев психических расстройств среди подростков 15–17 лет вырос на 53%. Среди детей до 14 лет показатель остается относительно стабильным.

При этом эксперты указывают на дефицит детских психиатров в регионах и высокую нагрузку на действующих специалистов, в том числе из-за совместительства. Мизулина отметила, что подобные обращения регулярно поступают от родителей, которые не могут своевременно получить помощь для детей.