Москва15 апрВести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о проблемах с доступностью детской психиатрической помощи в российских регионах.
В мессенджере MAX она привела данные Росстата, согласно которым за последние 10 лет показатель зарегистрированных случаев психических расстройств среди подростков 15–17 лет вырос на 53%. Среди детей до 14 лет показатель остается относительно стабильным.
При этом эксперты указывают на дефицит детских психиатров в регионах и высокую нагрузку на действующих специалистов, в том числе из-за совместительства. Мизулина отметила, что подобные обращения регулярно поступают от родителей, которые не могут своевременно получить помощь для детей.
Могу подтвердить эту информацию. Есть примеры обращений от граждан, которые не могут записать ребенка к специалисту в своем городе, поскольку принимает всего один врач несколько часов в неделю, попасть к которому почти невозможнонаписала глава Лиги безопасного интернета