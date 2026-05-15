Москва15 мая Вести.В настоящее время в московских следственных изоляторах (СИЗО) содержится рекордное количество несовершеннолетних, сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По ее словам, сейчас под стражей содержатся 105 подростков, из которых четыре девочки. Она отметила, что несовершеннолетние могут находиться только в двух московских СИЗО - №5 (мальчики) и №6 (девочки). Правозащитница напомнила, что ранее были времена, когда в них содержались только 16 несовершеннолетних.

Вот это был настоящий успех общества и государства, школы и правоохранителей в работе по профилактике написала Меркачева

Она добавила, что нынешние показатели могут быть связаны с целым рядом причин. Так, по ее мнению, среди подростков не ведется профилактическая работа, взрослые стали чаще вовлекать несовершеннолетних в преступления, у подростков отсутствует правовая грамотность, родители не дают своим детям достаточного внимания, из-за фактического закрытия бесплатных секций и кружков подростки большую часть своего свободного времени проводят в интернете. Кроме того, Меркачева указала на проблему с распространением наркотиков среди несовершеннолетних.