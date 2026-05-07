Москва7 маяВести.Система от дочернего предприятия государственной корпорации "Ростех" - компании NtechLab - помогает в поиске преступников и пропавших без вести людей. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, работа компании направлена на развитие системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта.
Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. Она помогает правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людейсказал Чемезов
В качестве примера глава Ростеха привел Новосибирскую область, где в течение 2025 года с помощью этой системы удалось найти порядка 120 пропавших детей.