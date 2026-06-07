Москва7 июнВести.Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев заявил, что добровольцам, участвующим в поиске пропавших людей, следует открыть доступ к аналитике с городских камер видеонаблюдения.
В разговоре с ТАСС он заявил, что эта мера позволит значительно ускорить поиск.
В России существует система видеоаналитики, подключенная к огромному количеству камер, развернутых в городах. Однако она недоступна нам, добровольцам. Мы не можем ею пользоваться и, соответственно, не можем с ее помощью возвращать домой бабушек, дедушек и детейсказал руководитель отряда
По его словам, если волонтерам дадут доступ такой системе, то они смогут обеспечить "тысячи быстрых возвращений домой".
Сейчас эта система открыта только сотрудникам правоохранительных органов, в чем есть "некоторая несправедливость", добавил глава "ЛизаАлерт".
Ранее Сергеев рассказал об активном внедрении технологий искусственного интеллекта для помощи в поиске пропавших людей.
"ЛизаАлерт" — это добровольческая некоммерческая организация, занимающаяся поиском пропавших людей в России.