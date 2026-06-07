Глава "ЛизаАлерт" Сергеев: добровольцам нужно открыть доступ к аналитике с камер

Глава "ЛизаАлерт" призвал открыть волонтерам доступ к городским камерам Глава "ЛизаАлерт" Сергеев: добровольцам нужно открыть доступ к аналитике с камер

Москва7 июн Вести.Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев заявил, что добровольцам, участвующим в поиске пропавших людей, следует открыть доступ к аналитике с городских камер видеонаблюдения.

В разговоре с ТАСС он заявил, что эта мера позволит значительно ускорить поиск.

В России существует система видеоаналитики, подключенная к огромному количеству камер, развернутых в городах. Однако она недоступна нам, добровольцам. Мы не можем ею пользоваться и, соответственно, не можем с ее помощью возвращать домой бабушек, дедушек и детей сказал руководитель отряда

По его словам, если волонтерам дадут доступ такой системе, то они смогут обеспечить "тысячи быстрых возвращений домой".

Сейчас эта система открыта только сотрудникам правоохранительных органов, в чем есть "некоторая несправедливость", добавил глава "ЛизаАлерт".

Ранее Сергеев рассказал об активном внедрении технологий искусственного интеллекта для помощи в поиске пропавших людей.

"ЛизаАлерт" — это добровольческая некоммерческая организация, занимающаяся поиском пропавших людей в России.