АО "ГЛОНАСС" за год выполнило поручение по системе идентификации беспилотников Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" исполнила поручение по системе идентификации БПЛА

Москва3 июн Вести.Менее чем за год оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с Министерством транспорта РФ выполнил поручение президента России Владимира Путина по созданию единой системы идентификации беспилотников. Об этом ИС "Вести" во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Он добавил, что к этой системе должны будут подключиться все беспилотники в России.

Это особый предмет нашей гордости, потому что, по сути дела, менее чем за год мы исполнили таким образом совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, при очень активной их поддержке мы исполнили поручение президента по созданию единой системы идентификации беспилотников. Первоначально функцию идентификации мы уже сейчас выполняем. В соответствии с постановлением правительства… все беспилотники в нашей стране постепенно должны подключиться к платформе заявил Райкевич

Он также поделился планами обеспечения безопасности с помощью внедрения интернета вещей.

Мы видим ряд дополнительных положительных эффектов от внедрения, по сути дела, интернета вещей. Интернет вещей приходит в новую индустрию беспилотников в нашей стране. Какие еще эффекты? Например, мы сможем обеспечить кибербезопасность для роботов, по сути дела, этих компьютеров, которые нас будут окружать со временем все больше и больше. Необходимо обеспечивать защиту от кибератак, от перехвата управления, от перепрошивок. Это все можно сделать централизованно на нашей платформе интернета вещей рассказал Райкевич

Под интернетом вещей понимают сеть, связывающую реальные объекты – от холодильника до станка. Каждый такой объект оснащен датчиками и чипом для выхода в интернет. Устройства автономно собирают данные, отправляют их в "облако" или соседним гаджетам, чтобы выполнять задачи без команд человека.

Ранее Райкевич заявил о своем "консервативном" отношении к внедрению ИИ. Однако он отметил, что такая система уменьшает количество работы операторов.