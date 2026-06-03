К системе ГЛОНАСС в РФ подключены 13,8 млн транспортных средств К спутниковой системе ГЛОНАСС подключены 13,8 млн автомобилей в РФ

Москва3 июн Вести.К спутниковой системе ГЛОНАСС в России подключены 13 миллионов 800 тысяч транспортных средств. Об этом в интервью информационной службе "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Он отметил, что день рождения компании совпал с первым днем проведения форума, и подвел итоги работы за 11 лет.

Если говорить об основных итогах, день рождения – прекрасный момент для их подведения. Можно отметить следующие цифры, две цифры, я бы на них остановился. Первая – это охват этой системы. На сегодняшний момент это 13,8 миллиона транспортных средств в нашей стране. И очень важная цифра – мы недавно преодолели отметку в 600 тысяч переданных нашей системой аварийных сигналов. В 9 из 10 случаев они не дублируются по другим источникам, и в основном это автоматический режим срабатывания системы сказал Райкевич

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что на территории дружественных России государств идет расширение сети наземных станций российской глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.