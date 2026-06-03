Гендиректор АО "ГЛОНАСС" рассказал о внедрении ИИ в спутниковые системы Райкевич: ГЛОНАСС консервативно настроен к ИИ, но это разгружает операторов

Москва3 июн Вести.АО "ГЛОНАСС" консервативно относится к внедрению искусственного интеллекта в свои спутниковые системы, но такая мера позволила разгрузить операторов, помогая им отличить ложные срабатывания. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор компании Алексей Райкевич.

Он также отметил, что искусственный интеллект используется в разработке и проверке кода программного обеспечения.

Я бы несколько осторожно говорил о внедрении искусственного интеллекта в такую социально значимую платформу, как "ЭРА-ГЛОНАСС". Мы консервативно к этому подходим. Явно платформа аварийного оповещения – не площадка для экспериментов с этой точки зрения. Поэтому мы действительно внедрили робота, который позволяет более эффективно, чем человек – до недавнего времени обрабатывали вызовы люди, но люди были перегружены ложными срабатываниями системы, и эти ложные срабатывания робот более точно определяет и тем самым разгружает людей, операторов, позволяя им сфокусироваться на истинных вызовах сказал Райкевич

Ранее Райкевич сообщил, что в России к системе ГЛОНАСС подключены 13,8 млн транспортных средств.