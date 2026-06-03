Москва3 июн Вести.Платформа идентификации беспилотных транспортных средств уже через несколько лет должна стать полноценной экосистемой с возможностью управления ими. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Он отметил, что на данный момент нормативной базы для этого нет, но она должна появиться уже в конце лета.

"Мы подключили в инициативном порядке все робофуры и мы видим сейчас очень интересную картинку по тому, в каком состоянии находится технология робофур и роботакси. А именно мы можем видеть безаварийный пробег, замерять и фиксировать, в каком режиме двигалось транспортное средство – в ручном или в автономном. Это во всем мире общепринятая метрика оценки технологической зрелости этих транспортных средств. Помимо этого, мы развиваем такую технологию, как "красная кнопка", так называемая. Это со временем возможность не только мониторинга, но и управления роботами. То есть через несколько лет эта платформа идентификации беспилотников должна стать полноценной экосистемой с набором жизненно важных функций для робототехники, для беспилотников, в конечном счете с функцией управления ими заявил Райкевич

Ранее Райкевич сообщил, что АО "ГЛОНАСС" консервативно относится к внедрению искусственного интеллекта в свои спутниковые системы, но такая мера позволила разгрузить операторов, помогая им отличить ложные срабатывания.