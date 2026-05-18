Москва18 мая Вести.Компания NtechLab, технологический партнер Ростеха, представила новый мобильный комплекс видеоаналитики, котороый обеспечивает работу системы "Безопасный город" в отдаленных районах. Презентация состоялась на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На презентации также присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ему продемонстрировали внешний вид комплекса, смонтированного на базе автомобиля "Газель NN Комби" в трехсалонной компоновке. Внутри есть отдельные отсеки для оборудования и для экипажа.

При простоте установки и использования, наш мобильный комплекс видеоаналитики позволяет обеспечить полноценную охрану периметра, включая детекции оставленных предметов, драк или падений пояснил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук

Уточняется, что в состав комплекса входят 28 камер. Из них 24 подключаются по защищенному радиоканалу. Они необходимы для мониторинга внешнего периметра и рубежей контроля. Еще четыре камеры размещены на крыше автомобиля – они отслеживают окружающую обстановку, пешеходный и автомобильный трафик.

Также на полях ЦИПР Мишустин высказался о высоком интеллектуальном уровне отечественных инженеров и программистов. Он назвал их "мозгами страны", а также подчеркнул успехи в импортозамещении высокотехнологичных решений.