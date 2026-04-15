Москва15 апр Вести.Генеральный прокурор России Александр Гуцан призвал тщательно проработать идею о расширении доступа правоохранительных органов к базе идентификаторов мобильных устройств россиян.

С таким предложением он выступил в Совете Федерации, представляя доклад о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за прошлый год.

По словам Гуцана, внесудебный доступ к данным телефонов может существенно упростить проведение оперативно-разыскных мероприятий, в том числе при поиске скрывающихся от следствия или суда лиц, а также пропавших без вести.

В то же время генеральный прокурор подчеркнул, что эффективность работы правоохранительных органов не должна приводить к нарушению конституционных прав граждан и требует выверенного подхода при реализации подобных мер.

Ранее член Общественного палаты РФ Константин Ярошенко в интервью ИС "Вести" рассказал, что западные спецслужбы могут получать доступ к данным на телефонах россиян через мессенджер Telegram. Он добавил, что мессенджером активно пользуются и мошенники, которые из-за рубежа пытаются нанести урон благосостоянию россиян.