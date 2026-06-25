Москва25 июн Вести.Летние каникулы традиционно дают детям больше свободы и возможностей для общения, однако вместе с этим возрастают и риски столкнуться с опасным окружением. Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова рассказала KP.RU, на какие изменения в поведении ребенка стоит обратить внимание родителям.

По словам специалиста, одним из главных тревожных сигналов может стать резкая смена поведения. Ранее открытый и общительный ребенок может внезапно стать скрытным, избегать разговоров о новых знакомых, прятать телефон или прекращать общение при появлении взрослых. В то же время насторожить должно и противоположное поведение – если спокойный подросток неожиданно становится агрессивным, чрезмерно независимым и отказывается знакомить родителей со своими новыми друзьями.

Такие симптомы – "красные флаги", особенно если новая модель поведения не характерна для ребенка сказала Ишмакова

Еще одним поводом для беспокойства психолог назвала эмоциональную нестабильность. Резкие перепады настроения, раздражительность, апатия, беспричинные вспышки гнева или чрезмерная возбужденность могут свидетельствовать о проблемах, требующих внимания со стороны взрослых.

Также родителям рекомендуется обращать внимание на необъяснимое исчезновение денег и вещей. По словам Ишмаковой, тревожным признаком могут стать регулярные пропажи небольших сумм, частая "потеря" личных вещей или настойчивые требования увеличить карманные расходы.

Сигналом возможных проблем могут быть и изменения во внешнем виде или состоянии здоровья ребенка. Среди таких признаков специалист выделяет ухудшение гигиены, нарушения сна, отказ от полноценного питания и общее ухудшение самочувствия.

При этом Ишмакова подчеркивает, что перечисленные признаки не всегда означают наличие опасного окружения. Однако если родители замечают сразу несколько изменений и перестают узнавать своего ребенка, важно попытаться спокойно выяснить причины происходящего.

Эксперт советует избегать обвинений и допросов. Вместо этого лучше использовать так называемые "я – сообщения", говорить о собственных переживаниях и демонстрировать готовность помочь. По мнению Ишмаковой, доверительные отношения между родителями и детьми остаются главным фактором, который помогает подросткам вовремя обратиться за поддержкой в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что сейчас в России наблюдается смена тактики телефонных мошенников: теперь они все чаще атакуют подростков не через звонки, а через интернет-предложения о легком заработке. По данным исследования Т-Банка, за последние полгода количество таких атак выросло на 20%, а средний размер потенциального ущерба для одной семьи увеличился сразу на 60%.