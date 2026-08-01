Подростки тратят все больше денег на виртуальные призы

В России фиксируется тревожный рост детской лудомании Подростки тратят все больше денег на виртуальные призы

Москва1 авг Вести.В России все чаще фиксируют случаи детской лудомании: подростки втягиваются в азартные схемы, играя в онлайн‑игры, сообщает Telegram-канал SHOT.

Подростки все активнее втягиваются в азартные схемы, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. Правда, чтобы их получить, геймеры тратят внушительные суммы, как в казино говорится в публикации

По мнению психологов, особенно восприимчивы к этому мальчики: постоянное ожидание ценного приза формирует зависимость, схожую с той, что возникает при ставках или игре в казино. Один из первых тревожных сигналов — пропажа денег из дома: ребенок может незаметно тратить семейные средства, чтобы заполучить внутриигровые предметы.

По оценкам экспертов, игровой зависимостью страдает до 12,3 % подростков во всем мире.