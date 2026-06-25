Национальный родительский комитет: в РФ погибает до тысячи зацеперов в год

Ежегодно в РФ фиксируется до тысячи случаев зацепинга с летальным исходом Национальный родительский комитет: в РФ погибает до тысячи зацеперов в год

Москва25 июн Вести.Ежегодно в РФ фиксируется до тысячи случаев зацепинга с летальным исходом, сообщила ИС "Вести" лидер волонтерского сообщества детской безопасности "Заступник", председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В летний сезон в некоторых семьях ослаблен родительский контроль, а у детей появляется больше свободного времени, объясняет частую причину трагедий эксперт.

Каждый год летом мы теряем до тысячи детей… Также очень много детей получают увечья на всю жизнь, инвалидность в результате такого летнего беспризорного отдыха рассказала Волынец

Она добавила, что в подростковом возрасте, особенно у мальчиков, ослабляется страх смерти. Также ситуация осложняется тем, что они привыкли играть в компьютерные игры и чувство реальности у них размывается.

Имеет смысл проводить беседы с родителями. У нас есть случаи, когда родителей даже штрафуют по статье 5.35 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но мне кажется, что это путь в никуда, потому что родитель, которого оштрафовали, вряд ли сможет довести до сведения ребенка более понятную информацию о том, что вот так вот себя вести не только плохо, но и опасно добавила она

За это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Уголовная ответственность применяется, когда действия совершены из хулиганских побуждений и создают угрозу безопасной эксплуатации транспорта.

В частности, в московском регионе отмечен рост числа подростков-зацеперов, получивших смертельные травмы.