Москва22 июлВести.С начала 2026 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) в результате зацепинга смертельные травмы получили 28 несовершеннолетних. Об этом сообщила ИС "Вести" инспектор отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Мария Ивлева.
Всего на объектах железнодорожного транспорта по данному региону пострадало более 300 человек, привела цифру инспектор.
Из них со смертельным исходом — 28 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года погибло 24 несовершеннолетнихрассказала Ивлева
По данным лидера волонтерского сообщества детской безопасности "Заступник", ежегодно в РФ фиксируется до тысячи случаев зацепинга с летальным исходом.