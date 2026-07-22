С начала года из-за зацепинга в ЦФО погибли 28 несовершеннолетних

В ЦФО с начала года погибли 28 несовершеннолетних зацеперов С начала года из-за зацепинга в ЦФО погибли 28 несовершеннолетних

Москва22 июл Вести.С начала 2026 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) в результате зацепинга смертельные травмы получили 28 несовершеннолетних. Об этом сообщила ИС "Вести" инспектор отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Мария Ивлева.

Всего на объектах железнодорожного транспорта по данному региону пострадало более 300 человек, привела цифру инспектор.

Из них со смертельным исходом — 28 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года погибло 24 несовершеннолетних рассказала Ивлева

По данным лидера волонтерского сообщества детской безопасности "Заступник", ежегодно в РФ фиксируется до тысячи случаев зацепинга с летальным исходом.