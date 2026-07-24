Генерал СКР Саксин рассказал о мерах профилактики зацепинга среди детей СК России проводит беседы и спортивные турниры, чтобы отвлечь детей от зацепинга

Москва24 июл Вести.Следственный комитет РФ проводит спортивные турниры с участием детей для профилактики зацепинга. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель межрегионального следственного управления на транспорте СК России, генерал-майор юстиции Виталий Саксин.

Популярность опасного увлечения он объяснил желанием молодежи похвастаться своими физическими возможностями.

Молодежь, она видит в этом именно демонстрацию своих каких-то физических возможностей, демонстрация на неограниченный круг, который предоставляет интернет-пространство своих, своей ловкости, так называемой сказал Саксин

По его словам, СКР дает подростка возможность проявить силу и ловкость более безопасными способами. Кроме того, с детьми ведутся профилактические беседы, учитывая характерную для подростков особенность больше доверять мнению чужих людей, нежели родителей.

Выезжаем в коллективы школьные. Следственный комитет также занимается и помимо того, что просто беседами, да, ну и своим примером, проводят спортивные турниры, где мы с участием привлекаем и с детьми, так скажем, несовершеннолетними. Все равно наши дети они, наверное, более от другого человека выслушают больше советов и поймут, нежели порой от родителей заявил он

Ранее сообщалось, что бывший машинист электропоезда в Москве вовлекал детей заниматься зацепингом. По заявлению Западного МСУТ СК России, он в своем аккаунте в соцсети размещал соответствующие пропагандистские видео, зная, что среди его подписчиков есть дети.