Дегтярев: в центрах "Стань чемпионом" определяют склонности к дисциплинам спорта Минспорта: в центрах "Стань чемпионом" стандартизируют выбор спортивной секции

Москва9 июл Вести.В СССР выбор спортивной секции для ребенка нередко основывался на нереализованных амбициях родителей. Современный подход опирается на методы определения предрасположенности. Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Вопрос выбора спорта переходит на государственный уровень. Во всех регионах РФ открываются центры раннего физического развития детей "Стань чемпионом". В них оценивают предрасположенность ребенка к той или иной спортивной дисциплине, указал он.

В какую секцию отдать - этот вопрос … стоял и в советское время. Сегодня мы подошли по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина к реализации четкой программы создания центров "Стань чемпионом" по всей стране. Зачем? Чтобы неумозрительно родители решали, в том числе, свои какие-то биографические задачи. Куда-то хотел пойти - не пошел, вот сына точно отдам, а сыну туда не надо. Аппаратно-программным методом мы родителям и тренерам показываем, к чему предрасположен ребенок сказал Дегтярев

В 41 регионе страны функционируют 139 центров. Тестирование идет на оборудовании отечественного производства. В дальнейшем сеть центров "Стань чемпионом" будет расширена, отметил министр.

Дети сейчас проходят тесты. На выходе будет заключение – копия – передано и тренерам, и родителям, чтобы они уже поняли, куда двигаемся. подчеркнул Дегтярев

Он также добавил, что планируется снизить возраст, допустимый к прохождению тестирования. Для работы в центрах раннего физического развития детей "Стань чемпионом" требуются грамотные специалисты. Подготовкой кадров занимаются в профильных высших учебных заведениях, отметил министр.