Москва9 июл Вести.Для работы в центрах раннего физического развития детей "Стань чемпионом" требуются грамотные специалисты, которых готовят в профильных высших учебных заведениях, большинство специалистов выпускают в Петербурге. Об этом журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, выпускники направляются работать в региональные центры. Примером успешной интеграции новых кадров стал филиал Краснодарского края.

Специалистов, которые бы имели возможность на аппаратных средствах работать, мы готовим в наших университетах. В первую очередь в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. За 3 года уже 900 специалистов - в этом году еще 150 подготовим - приезжают из регионов, учатся и потом разъезжаются по стране. Здесь все у нас, в общем, увязано. Самый лучший регион в этом плане - Кубань, большой пилотный центр построен за частные средства в Краснодаре... Сейчас по всей стране опыт этот развиваем сказал Дегтярев

В СССР выбор спортивной секции для ребенка нередко основывался на нереализованных амбициях родителей. Современный подход опирается на методы определения предрасположенности, добавил он.