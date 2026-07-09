Минспорта: возраст тестирования в центрах "Стань чемпионом" снизится до 2 лет Минспорта: пройти тестирование в центрах "Стань чемпионом" смогут дети от 2 лет

Москва9 июл Вести.В центрах раннего физического развития детей "Стань чемпионом" проверяют предрасположенность к спортивным дисциплинам. Планируется снизить возраст, допустимый к прохождению тестирования. Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, советская спортивная школа показала свою эффективность. Однако ей не хватало "единой системы, аппаратной, программной базы". Так, для модернизации системы спортивного отбора открываются центры "Стань чемпионом".

Так сказать, омолодить центры с двух лет начнем тестировать пока в экспериментальном режиме ребенка. Задача - охватить всех детей России. У нас 24 млн сегодня детей, которые занимаются физической активностью. Как правило - это школа. Из этих 24 Уже 2 млн занимаются в спортивных школах, школах Олимпийского резерва, училищах, то есть в системе Минспорта. Но вот чтобы эти 2 млн детей были лучшими звездочками, которые могут стать чемпионами, и нужны вот эти центры "Стань чемпионом" сказал Дегтярев

Китайская модель отбора "полностью скопировала советскую". В Германии тестирование проводят без программно-аппаратных методов. В Америке подобной системы нет, указал министр.