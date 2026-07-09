Москва9 июл Вести.Всероссийский комплекс ГТО развивается как часть государственной программы по физподготовке. Комплекс представляет собой "основу массового спорта". Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Программу ГТО возродили более 10 лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. Цифровая инфраструктура проекта перешла под централизованное федеральное управление, отметил он.

Мы сейчас полностью сменили платформу … государственная информсистема. Перевезли все в Москву, до этого в Казани был центр. Вот перелопатили всю базу данных. Сегодня нарастающим итогом почти четверть, 25 млн почти за все это время поучаствовало. Но активных сейчас участников движения почти 7 [млн], из которых в прошлом году у нас 3 млн пришли к снаряду и из них 65% получили знаки. Представляете? Очень хороший показатель. То есть 3 млн пришли в центры тестирования [ГТО] - они по всей стране, 87 регионов. Вот там больше 2,5 тыс. центров тестирования. И вот 65% получили бронзу, серебро, золото поделился Дегтярев



В СССР выбор спортивной секции для ребенка нередко основывался на нереализованных амбициях родителей. Современный подход опирается на методы определения предрасположенности, добавил он.

В центрах раннего физического развития детей "Стань чемпионом" проверяют предрасположенность к спортивным дисциплинам. Планируется снизить возраст, допустимый к прохождению тестирования, поделился министр.