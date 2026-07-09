Москва9 июл Вести.Минспорт России совместно с ФНС и Минфином отработал автоматическую выгрузку организаций для социального налогового вычета за занятия спортом, далее их список верифицируется - в частности, из него удаляются околоспортивные организации. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Налоговые резиденты РФ могут получить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, если они оказаны организацией или индивидуальным предпринимателем, включенными в специальный перечень Минспорта. По словам Дегтярева, ведется серьезная работа для того, чтобы как можно больше граждан могли заниматься спортом и при этом экономить благодаря налоговому вычету.

За занятия спортом, за абонемент на фитнес условно - не только на фитнес, а вообще на любое спортивное занятие. Была проблема в прошлом году, что мало предприятий этого сектора заявлялись и попадали в реестр. Мы посчитали, что это неправильно. Сейчас они автоматически выгружаются, мы с ФНС и Минфином отработали, верифицируются в регионах - знаете, бывают под видом спортивных организаций какие-то там околоспортивные, больше связанные с водными процедурами, например - их отсекаем. И сейчас в базе в три раза увеличилось число таких предприятий - больше 12 тысяч. Эту работу мы тоже ведем, чтобы люди получали возможность чуть-чуть сэкономить и прийти на занятия рассказал Дегтярев

Также глава Минспорта РФ рассказал о развитии всероссийского комплекса ГТО как части государственной программы по физподготовке.