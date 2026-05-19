Москва19 мая Вести.Минспорта совместно с Минпросвещения работает над тем, чтобы мотивировать учителей физкультуры искать "алмазы" среди учеников. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал ИС "Вести".

Он пояснил, что такие "алмазы" спортивная система будет превращать в "бриллианты", которые представляют Россию на мировой арене.

Мы заключили соглашение с Минпросвеения. Мы работаем вместе, понимая важность нашей совместной работы, над тем, чтобы сделать работу учителя более интересной в школе, замотивировать их, чтобы они нам помогали отыскивать алмазы, которые уже система спорта потом будет огранять до бриллиантов. Бриллианты – я имею в виду наши чемпионы, благодаря которым звучит гимн России и поднимается флаг на международной арене рассказал Дегтярев

Ранее Дегтярев заявил, что 19 из 20 детей-спортсменов впервые занялись физической активностью именно в школе.