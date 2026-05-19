19 из 20 детей-спортсменов впервые занялись физкультурой в школе

Москва19 мая Вести.19 из 20 детей-спортсменов познакомились с физической активностью в школе. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он выразил отдельную благодарность учителям физкультуры.

Без вас не было бы физкультуры в школе. Мы вообще благодарны, в первую очередь, учителям физкультуры, потому что 19 из 20 детей, которые занимаются сегодня спортом, они получили первое знакомство с физической активностью в школе рассказал Дегтярев

