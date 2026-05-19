Карелин назвал регионы-лидеры по внедрению борьбы в школы Карелин назвал регионы, наиболее активно внедряющие борьбу в школьные программы

Москва19 мая Вести.Калининградская область, Башкортостан и Новосибирская область являются лидерами по внедрению борьбы в школьную программу физкультуры. Об этом ИС "Вести" рассказал сенатор РФ, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.

Он добавил, что для проведения занятий по борьбе не требуется никакого специального оборудования.

Есть субъекты, лидеры в этой истории. Вот недавно открывали еще один зал в Калининградской области, я там тоже был. Башкортостан очень хорошо шагает в этой связи. Новосибирская область, бесспорно. Поэтому модуль применим, что у нас общая координация. Не особо сложное оборудование. Два мата положил, уже можно отрабатывать какие-то первоначальные навыки рассказал Карелин

Он отдельно отметил роль тренеров и учителей физкультуры в воспитании молодежи.

Учитель физкультуры – это лучший пропагандист, лучший популяризатор. Это человек, который открывает двери в мир правильных ценностей, начиная от уважения к старшим, к учителю, к наставнику и продолжая уже жертвенность при достижении высоких целей, попадания в сборную команду и все остальное добавил Карелин

Ранее сообщалось, что бюро Объединенного мира борьбы допустило спортсменов из РФ к участию в международных соревнованиях под своим флагом и гимном.