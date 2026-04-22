Москва22 апр Вести.Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал ИС "Вести", чему его научил тренер-боксер.

Дегтярев отметил, что всегда занимался фехтованием, а его первым тренером был профессиональный боксер.

[Тренер] всегда говорил, что бокс и фехтование – это одно по рисунку боя, по динамике, по дистанции. Просто мы с оружием, а боксеры с кулаками … [Научил меня] приемам спортивной дипломатии, которая дает свои плоды за последние полтора года сказал Дегтярев

