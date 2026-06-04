Дегтярев: при бизнесменах во главе федераций стало больше энергии

Дегтярев считает, что при бизнесменах во главе федераций стало больше энергии Дегтярев: при бизнесменах во главе федераций стало больше энергии

Москва4 июн Вести.После того, как руководящие должности во главе федераций стали занимать бизнесмены, стало больше энергии и денег. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Дегтярев напомнил, что руководящие должности в сфере спорта занимают в том числе руководители крупных компаний.

Это же не вопрос того, что квалификации достаточно или нет. Вопрос в том, имеет человек … жилку, желание, опыт. Имеет. Показывает теперь практику … Поэтому будем и дальше приглашать … Смотрим на деловые качества. Но энергии стало больше в спорте, это правда. И денег тоже сказал Дегтярев

Ранее министр спорта РФ заявил, что дальнейшее ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге будет обсуждаться с клубами.