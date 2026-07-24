К борьбе с зацепингом привлекли искусственный интеллект Генерал-майор СКР Саксин рассказал о мерах борьбы с зацепингом

Москва24 июл Вести.В целях борьбы с зацепингом в России начали привлекать искусственный интеллект (ИИ) для установления личности сторонников экстремального увлечения. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель межрегионального следственного управления на транспорте СК России, генерал-майор юстиции Виталий Саксин.

По его словам, в борьбе с экстремальным увлечением подростков используются различные методы. В частности, устанавливаются дополнительные видеокамеры на локомотивы и вагоны.

У нас есть же и телефоны короткие, 102, 112. Есть также и стикеры в вагонах. Граждане могут по QR-коду сразу непосредственно через соцсети дать эту информацию в компетентные органы, правоохранительные органы, которые и реагируют. Здесь необходимо отметить, что в настоящее время начинает применяться и искусственные интеллект. Используются... всевозможные базы данных, через которые наши зацеперы, их внешний вид, их лица, они изучаются, устанавливаются сказал Саксин

Ранее инспектор отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Мария Ивлева заявила, что с начала 2026 года в Центральном федеральном округе в результате зацепинга смертельные травмы получили 28 несовершеннолетних. По ее словам, за аналогичный период прошлого года погибло 24 несовершеннолетних.