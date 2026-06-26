Москва26 июнВести.Бывший машинист электропоезда в Москве вовлекал детей заниматься зацепингом. Его приговорили к 160 часам обязательных работ. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК России в мессенджере MAX.
Установлено, что 28-летний москвич в своем аккаунте в соцсети размещал соответствующие пропагандистские видео, зная, что среди его подписчиков есть дети.
Один из подростков, увидев видеозапись, вступил в переписку с осужденным, который убедил подростка совершить поездку снаружи электропоезда до железнодорожной станции Булатниково Павелецкого направления Московской железной дорогиотмечается в сообщении
При этом электричкой управлял сам фигурант.
Было возбуждено уголовное дело, суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ.