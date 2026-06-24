Полиция по ролику вычислила зацеперов, катавшихся между вагонами "Сапсана" Найдены подростки, катавшиеся между вагонами высокоскоростного "Сапсана"

Москва24 июн Вести.Полицейские обнаружили в интернете ролик, на котором зацеперы мчатся на высокоскоростном поезде между вагонами с внешней стороны состава. Их личности установлены, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Этими зацеперами оказались школьники из Петербурга 14 и 15 лет. В отношении законных представителей несовершеннолетних были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Юные нарушители подвергали свою жизнь опасности и использовали запрещенный способ проезда с целью получения острых ощущений говорится в публикации Ирины Волк в MAX

Подростки признались, что занимались зацепингом на высокоскоростных поездах с разных вокзалов и направлений. Судя по кадрам, это были "Сапсаны". В частности, одна из поездок была совершена с Московского вокзала Петербурга до станции Малая Вишера.

Правоохранители провели с нарушителями профилактическую беседу, напомнив о смертельной опасности такого "хобби", а также посетили школу, в которой они учатся.