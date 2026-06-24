Москва24 июнВести.Полицейские обнаружили в интернете ролик, на котором зацеперы мчатся на высокоскоростном поезде между вагонами с внешней стороны состава. Их личности установлены, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Этими зацеперами оказались школьники из Петербурга 14 и 15 лет. В отношении законных представителей несовершеннолетних были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Юные нарушители подвергали свою жизнь опасности и использовали запрещенный способ проезда с целью получения острых ощущенийговорится в публикации Ирины Волк в MAX
Подростки признались, что занимались зацепингом на высокоскоростных поездах с разных вокзалов и направлений. Судя по кадрам, это были "Сапсаны". В частности, одна из поездок была совершена с Московского вокзала Петербурга до станции Малая Вишера.
Правоохранители провели с нарушителями профилактическую беседу, напомнив о смертельной опасности такого "хобби", а также посетили школу, в которой они учатся.