Двое иностранных студентов задержаны в Москве за поджог 2 релейных шкафов на ж/д

Двое иностранных студентов задержаны в Москве за поджог релейных шкафов на ж/д Двое иностранных студентов задержаны в Москве за поджог 2 релейных шкафов на ж/д

Москва17 июл Вести.В Москве правоохранители задержали двух иностранных студентов, совершивших поджог двух релейных шкафов на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранителям поступило сообщение о возгорании двух релейных шкафов. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что причиной стал поджог. Нарушений графика движения поездов не зафиксировано.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ст. 205 УК РФ (террористический акт. — Ред.)… Задержаны двое подозреваемых. Они оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов написала Волк в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, с одним из студентов в интернет-мессенджере связался неизвестный и предложил за 300 долларов (примерно 24 тыс. рублей. — Ред.) поджечь объекты транспортной инфраструктуры. Тогда юноша согласился и привлек своего знакомого. Вместе они следовали указаниям неустановленного лица и совершили преступление, зафиксировав свои действия на видео.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы.