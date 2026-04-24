Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту поджога на МЖД

Москва24 апр Вести.Московская межрегиональная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту теракта, совершенного группой лиц на Московской железной дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, группа лиц подожгла два релейных и один батарейный шкафы на МЖД. Обвиняемые действовали против интересов РФ за денежное вознаграждение.

Выполняя задание куратора, они облили бензином и подожгли объекты транспортной инфраструктуры, снимая все происходящее на камеру мобильного телефона отмечается в сообщении

Обвиняемые находятся под арестом. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено во 2-й Западный окружной военный суд.