Москва24 апрВести.Московская межрегиональная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту теракта, совершенного группой лиц на Московской железной дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, группа лиц подожгла два релейных и один батарейный шкафы на МЖД. Обвиняемые действовали против интересов РФ за денежное вознаграждение.
Выполняя задание куратора, они облили бензином и подожгли объекты транспортной инфраструктуры, снимая все происходящее на камеру мобильного телефонаотмечается в сообщении
Обвиняемые находятся под арестом. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено во 2-й Западный окружной военный суд.