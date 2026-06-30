Бастрыкин заявил о двукратном росте числа подростков, причастных к экстремизму Число подростков, причастных к экстремизму и терроризму, выросло вдвое

Москва30 июн Вести.Количество подростков, которые совершили преступления экстремистской и террористической направленности в этом году, увеличилось в два раза. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания по вопросам актуальных рисков криминализации подростковой среды.

По его данным, с начала 2026 года правоохранители расследовали более 11 тысяч преступлений, совершенных подростками. При этом сохраняется тенденция привлечения несовершеннолетних к диверсиям и мошенничеству.

В два раза возросло число подростков, совершивших преступления экстремистской направленности и террористического характера, что свидетельствует о рисках распространения деструктивной идеологии сказал Бастрыкин

Он добавил, что СКР уже передал в суд более 3,5 тысяч уголовных дел в отношении почти 5 тысяч подростков, раскрыто более 500 преступлений, совершенных ими в составе организованных групп или преступных сообществ.