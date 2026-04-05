МВД: обстановка с детской и подростковой преступностью стабилизована

Москва5 апр Вести.В России стабилизировалась обстановка с детской и подростковой преступностью, сообщает МВД.

Принятые меры позволили стабилизировать обстановку с правонарушениями несовершеннолетних в январе-феврале 2026 года.

Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, сократилось на 9,6% с 4,9 тыс. до 4,4 тыс. отмечает МВД

Президент Владимир Путин отметил, что рост подростковой преступности требует действенного и быстрого ответа.

Молодые люди нередко становятся жертвами целенаправленного втягивания в преступную деятельность, заявил Путин.