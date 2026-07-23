Жертвами атак ВСУ на российские регионы с 2022 года стали почти 1500 человек

Бастрыкин назвал число мирных россиян, погибших в результате атак ВСУ Жертвами атак ВСУ на российские регионы с 2022 года стали почти 1500 человек

Москва23 июл Вести.В результате атак ВСУ на 54 региона России с 2022 года погибли 1 472 мирных жителей, в том числе 45 детей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его данным, ранения различной степени тяжести получили 6 754 человека, в том числе 405 несовершеннолетних.

С 2022 года в общем массиве возбуждено 5 347 дел по фактам атак на территории 54 субъектов Российской Федерации, расположенных вне границ проведения специальной военной операции сказал Бастрыкин

Глава СК уточнил, что в это число входят случаи обстрелов с помощью артиллерийского и ракетного вооружения, атак с применением БПЛА, а также вторжения на территорию РФ.

Кроме того, он назвал сумму ущерба, нанесенного ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах, – более 1 триллиона рублей. Работа по установлению ущерба продолжается.