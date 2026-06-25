СК: более 2,3 млн мирных жителей вынужденно покинули Донбасс с 2014 года

СК: Донбасс вынужденно покинули более 2,3 млн мирных жителей с 2014 года СК: более 2,3 млн мирных жителей вынужденно покинули Донбасс с 2014 года

Москва25 июн Вести.Более чем 2,3 млн мирных жителей были вынуждены покинуть территорию Донбасса с 2014 года. Об этом заявил советник главы Следственного комитета РФ Александр Федоров.

По его словам, в результате украинских карательных операций погибли почти 5 тысяч мирных жителей Донбасса.

Вынужденно покинули места постоянного проживания более 2,3 млн мирных жителей (Донбасса – ред.) сказал Федоров на полях Петербургского международного юридического форума

Советник главы СК подчеркнул, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе пострадали более чем 18,5 тысячи человек, получили ранения свыше 13,5 тысячи человек, из которых 1 275 - несовершеннолетние.

По его словам, в суд направлено дело о геноциде жителей Донбасса на 41 представителя киевского режима.

Президент России Владимир Путин 23 июня в ходе встречи с выпускниками военных вузов заявил, что Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать спецоперацию.