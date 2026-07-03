В МИД назвали число погибших от атак ВСУ мирных россиян Мирошник: от атак ВСУ с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России

Москва3 июл Вести.Преступные террористические действия киевского режима привели к гибели 422 мирных жителей России с апреля по июнь 2026 года, более 2,5 тысячи получили ранения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга.

За 91 день второй четверти года от преступных и террористических действий киевских боевиков пострадали как минимум 3040 мирных жителей, из которых погибло 422 человека. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%, или на 1315 человек было больше убито и ранено мирных жителей сказал посол

Ранее Мирошник заявил, что в военных преступлениях Киева Запад видит новый импульс для Украины. Он отметил, что лидеры западных стран не считают военными преступлениями удары Киева по автобусу с белорусскими школьниками, колледжу в Старобельске, атаки в Крыму и другие теракты ВСУ.