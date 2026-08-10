Москва10 авгВести.Число мирных граждан, пострадавших от ударов ВСУ, серьезно выросло в этом году. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он отметил, что только за июль от рук киевского режима пострадали свыше 1,5 тысячи мирных жителей.
Это серьезный рост по сравнению буквально даже с началом 2026 годасказал Мирошник
Он добавил, что Киев считает абсолютно законными удары по мирному населению. При этом киевский режим остается безнаказанным в нарушение норм международного гуманитарного права.