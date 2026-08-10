Число пострадавших от ударов ВСУ резко выросло Мирошник: число пострадавших от ударов ВСУ мирных граждан растет

Москва10 авг Вести.Число мирных граждан, пострадавших от ударов ВСУ, серьезно выросло в этом году. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что только за июль от рук киевского режима пострадали свыше 1,5 тысячи мирных жителей.

Это серьезный рост по сравнению буквально даже с началом 2026 года сказал Мирошник

Он добавил, что Киев считает абсолютно законными удары по мирному населению. При этом киевский режим остается безнаказанным в нарушение норм международного гуманитарного права.