Москва19 июнВести.Около сорока гражданских погибают от ударов ВСУ каждую неделю, ранения получают 230-250 человек. Такие данные сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".
У нас сейчас получается где-то 230-250 человек в неделю - это гражданское население, которое получает ранения, травмы, часть из них погибает. Примерно каждую неделю где-то 30-40 человек погибаетсообщил Мирошник
Он уточнил, что в мае от украинских ударов пострадали 1039 человек, из них более 150 - погибли.
И вот эта статистика на самом деле никого не впечатляет и никого не интересует ни в Европе, ни вот в этой группе "Семи", в которой все больше обсуждали: "А давайте Киеву дадим еще денег", "А давайте Киеву дадим недостающих вооружений, потому что у них ракет ПВО не хватает"добавил Мирошник
Ранее он заявлял, что Организация Объединенных Наций (ООН) игнорирует преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ограничивается общими заявлениями вместо реакции на конкретные инциденты.