Каждую неделю от ударов ВСУ получают ранения около 250 гражданских лиц Мирошник: за неделю от рук ВСУ получают ранения около 250 гражданских

Москва19 июн Вести.Около сорока гражданских погибают от ударов ВСУ каждую неделю, ранения получают 230-250 человек. Такие данные сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

У нас сейчас получается где-то 230-250 человек в неделю - это гражданское население, которое получает ранения, травмы, часть из них погибает. Примерно каждую неделю где-то 30-40 человек погибает сообщил Мирошник

Он уточнил, что в мае от украинских ударов пострадали 1039 человек, из них более 150 - погибли.

И вот эта статистика на самом деле никого не впечатляет и никого не интересует ни в Европе, ни вот в этой группе "Семи", в которой все больше обсуждали: "А давайте Киеву дадим еще денег", "А давайте Киеву дадим недостающих вооружений, потому что у них ракет ПВО не хватает" добавил Мирошник

Ранее он заявлял, что Организация Объединенных Наций (ООН) игнорирует преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ограничивается общими заявлениями вместо реакции на конкретные инциденты.