Больше 300 россиян еженедельно получают ранения от дронов ВСУ Мирошник: в среднем 42 жителя регионов РФ ежедневно получают ранения от ВСУ

Москва12 июл Вести.Более 300 мирных жителей еженедельно получают ранения, включая смертельные, из-за атак ВСУ по России, сообщил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Среди жертв целенаправленных атак есть дети, отметил он.

Более 300 человек каждую неделю страдает, и часть из них гибнет. То есть в среднем получается каждый день где-то 42-43 человека, из них человек 6-7 — это погибшие привел цифры Мирошник

Он привел в пример недавний трагический случай, когда от удара украинского дрона погибли два мальчика на мопеде.

В субботу курские власти сообщали, что при ударах украинских беспилотников ранены два мирных жителя.