Москва30 июнВести.От ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам РФ за неделю пострадало более 300 россиян, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что подобная цифра впервые зафиксирована с начала 2026 года.
Число пострадавших мирных жителей от атак ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ред.) впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделюсказал Мирошник
Ранее два человека были ранены в Белгородской области. У одного мужчины осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма.