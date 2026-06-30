Мирошник: от атак ВСУ за неделю пострадало более 300 человек

Мирошник назвал число пострадавших от ударов ВСУ россиян Мирошник: от атак ВСУ за неделю пострадало более 300 человек

Москва30 июн Вести.От ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам РФ за неделю пострадало более 300 россиян, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что подобная цифра впервые зафиксирована с начала 2026 года.

Число пострадавших мирных жителей от атак ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ред.) впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю сказал Мирошник

Ранее два человека были ранены в Белгородской области. У одного мужчины осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма.