Мирошник: около 1600 детей в регионах РФ пострадали от ударов ВСУ с 2022 года

Порядка 1,6 тыс. детей в регионах РФ пострадали от ударов ВСУ с 2022 года Мирошник: около 1600 детей в регионах РФ пострадали от ударов ВСУ с 2022 года

Москва12 июл Вести.Порядка 1,6 тысячи детей в регионах РФ пострадали от ударов ВСУ с февраля 2022 года. Такую цифру привел в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Часть из них получила тяжелые ранения и не сможет восстановиться — сильный урон чаще причиняется тем, кого дрон настиг вне помещения, отметил он.

Порядка 1600 детей, начиная с февраля 2022 года, пострадали. Причем значительная часть — порядка 300 человек — погибли рассказал Мирошник

Согласно статистике, которую привел посол, из-за атак дронов ВСУ еженедельно получают ранения около 300 мирных граждан.