Мирошник: с начала спецоперации от ударов ВСУ пострадали более 30 тысяч человек

Мирошник назвал число пострадавших от ударов ВСУ с начала спецоперации Мирошник: с начала спецоперации от ударов ВСУ пострадали более 30 тысяч человек

Москва18 июн Вести.С февраля 2022 года от террористических ударов киевского режима пострадали свыше 30 тысяч мирных граждан России. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

Среди них около 1550 детей либо погибли, либо пострадали от действий украинских боевиков, уточнил дипломат.

По нашей статистике на начало недели, 30 209 человек у нас с февраля 2022 года – это количество гражданских, которые пострадали от ударов украинских боевиков. У нас 260 детей погибло. Более 1300 детей получили ранения разной степени тяжести, то есть у нас где-то примерно 1550 детей либо погибли, либо пострадали от ударов украинских боевиков рассказал он

Также Мирошник высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский предпочитает вести с Россией террористическую войну, чтобы не говорить о поражениях на поле боя.