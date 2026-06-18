Москва18 июнВести.С февраля 2022 года от террористических ударов киевского режима пострадали свыше 30 тысяч мирных граждан России. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".
Среди них около 1550 детей либо погибли, либо пострадали от действий украинских боевиков, уточнил дипломат.
По нашей статистике на начало недели, 30 209 человек у нас с февраля 2022 года – это количество гражданских, которые пострадали от ударов украинских боевиков. У нас 260 детей погибло. Более 1300 детей получили ранения разной степени тяжести, то есть у нас где-то примерно 1550 детей либо погибли, либо пострадали от ударов украинских боевиковрассказал он
Также Мирошник высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский предпочитает вести с Россией террористическую войну, чтобы не говорить о поражениях на поле боя.