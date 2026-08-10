Мирошник: удары ВСУ по мирным людям создают условия для более жесткого ответа

Ответ на удары ВСУ по гражданским будет жестким Мирошник: удары ВСУ по мирным людям создают условия для более жесткого ответа

Москва10 авг Вести.Удары Вооруженных сил Украины по мирным жителям и гражданской инфраструктуре создают условия для ужесточения ответных действий со стороны России. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что такие атаки воспринимаются российскими военными как личный вызов.

Это очень раздражает наших военных, которые ставят себе уже задачу максимально воздействовать военным способом на тех, кто применяет вооружения против гражданского населения, кто бьет по домам, там, где живут их семьи, по их городам. Вот поэтому это только создает условия для более жесткого, более серьезного ответа сказал Мирошник

Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на Нижнекамск, в результате которой погибли 12 мирных граждан, еще 39 пострадали.