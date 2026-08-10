Москва10 авгВести.В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск погибли 12 мирных граждан, еще 39 пострадали. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
Погибли 12 человек, 39 получили ранения. Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибшихнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Все службы продолжают работать.
Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. Решением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим.