В результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали

В результате атаки ВСУ на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали В результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали

Москва10 авг Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск погибли 12 мирных граждан, еще 39 пострадали. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Погибли 12 человек, 39 получили ранения. Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Все службы продолжают работать.

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. Решением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим.