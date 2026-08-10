Дело возбуждено после атаки ВСУ на Нижнекамск, в результате которой погибли люди

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Нижнекамск Дело возбуждено после атаки ВСУ на Нижнекамск, в результате которой погибли люди

Москва10 авг Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, в результате которой 12 человек погибли, еще 39 пострадали. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Украинские боевики с применением беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности. Среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки … ст. 205 УК РФ … Организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий, установлению типа и модели использованных беспилотных летательных аппаратов, а также всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, идет работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

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